Тим, хто залишився у своїх оселях волонтери допомагають харчами та теплим одягом

В одну мить росіяни перетворили на пекло тихе містечко під Києвом - Вишгород. Внаслідок ракетного удару там загинуло п'ятеро людей. Понад 30 - дістали поранення та травми. Вони нині у лікарні. Російські військові обрали своїми цілями житлові будинки, дитячий садок та школу. Про наслідки чергового російського терору у сюжеті Олександра Васильченка.

Тут горіло навіть каміння. Саме так зараз виглядають дві багатоповерхівки у Вишгороді після ракетної атаки росіян. Вибуховою хвилею повиривало навіть бетонні балкони. Двері й вікна, наче паперові повилітали майже в усіх квартирах. Один з будинків частково згорів.

Пройти під'їздом складно. Руху заважають вибиті двері, все засипано склом і будівельним сміттям. На сходах сліди крові. Разом з Юрієм заходимо в його квартиру. Після атаки він тут вперше.

Двері у ванну, душову. Нема нічого. Вікна не повилітали.

Під час вибуху ракети, розповідає чоловік, у квартирі був його племінник.

Юрій, постраждалий:

Племінник мій був. В них зараз школа, навчання онлайн. Якраз на уроках був. В школі нема бомбосховища, то в дома вчаться. Що з племінником? - Все добре, все гаразд. Дякувати богу. Шоковий стан, але цілий і неушкоджений.

В посіченій склом кімнаті ці люди намагаються знайти документи та хоч якісь вцілілі речі своїх рідних. Під час вибуху, біля цих балконних дверей гралися двоє діток.

Аркадій, брат постраждалого:

Пострадали два ребенка и отец. У детей травмы головы, повезло, что они как бы спрятаны за подоконником и кроватью, играли. Отец как бы лежал на кровати и ему посекло ноги. - Их стан? Все добре? - Да, все хорошо, вчера прооперировали, рваные раны, позашивали.

Та потрапити до своїх осель можуть не всі.

Віра, постраждала:

Я не можу піднятися. А з тої сторони можна, але це ж потрібна якась люлька. Там у мене документи осталися, може якісь речі вціліли.

Олександр Васильченко, кореспондент:

А в цей під'їзд потрапити поки що взагалі неможливо, тому що подивіться, саме сюди прилетіла ракета і вибуховою хвилею зруйнувало всі сходи з першого по четвертий поверхи. Зараз рятувальники, волонтери, і мешканці шукають спосіб потрапити у квартири.

Біля вирви ще досі залишаються уламки ракети - носова частина і залишки двигуна. Хвостовик глибоко застряг в землі. Та не зважають на хаос - намагаються врятувати з квартири хоч якесь майно.

От квартира. Балкону нема, вікон нема. Всі речі, які були в шкафу. Там моя племінниця знаходиться. Вона все збирає, щось вдалося.

Від вибуху постраждала і школа. Ракета впала за кілька десятків метрів від неї. В цей час там нікого не було, учні на дистанційному навчанні. Втім, у дитсадку поруч, було повно дітей.

Ірина Кулічьова, постраждала:

Діти були в садочку, який знаходиться за цією школою. Я приїхала забрати дітей, там не було також вікон. Діти були в укритті. В нас немає вхідної двері, вона вилетіла, нема вікон. Гарно, що нікого не було вдома.

Щастя, що діти не постраждали.

Ірина Кулічьова, постраждала:

Налякані, вони дуже були налякані, тому що вибух було чутно, тому що це не підвальне приміщення, а пристройка, тобто вони чули вибух, вони налякані, але тримаються. Заспокоюють більше маму, щоб мама не плакала. Кажуть все відремонтуємо.

Та найстрашніше, каже Ірина, що тут загинули люди.

Люди загинули. Те що ми постраждали то таке. Подивіться що відбувається. Скільки це буде тривати? Ненавиджу.

За даними нацполіції від вчорашньої ракетної атаки у Вишгороді загинули п'ятеро людей, ще 30 постраждалих - в лікарнях. Пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки, дитячий садочок і школа. Жителям двох найбільш постраждалих будинків надали тимчасовий прихисток.

Віталій Кравчук добровільне формування територіальної громади міста Вишгород:

Вони були евакуйовані і їм надали теплі речі та прихисток на той момент, поки не буде відновлений цей будинок. На сьогоднішній день ви бачите, що роботи йдуть. Зараз буде завозитись їжа, продукти харчування. Робимо все можливе.

Тим, хто залишився у своїх оселях волонтери допомагають харчами та теплим одягом.

Вікторія, волонтерка: