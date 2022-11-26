Російська агресія через 90 років після початку Голодомору знову несе загрозу голоду.

Німеччина визнає Голодомор в Україні геноцидом. Наступного тижня парламент голосуватиме за цю резолюцію і домовленість між політичними партіями з цього питання вже є. Кілька дні тому геноцидом Голодомор визнали Молдова та Ірландія.

Які ще країни приєдналися до визнання Великого Голоду в Україні геноцидом - і як світ вшановує пам'ять загиблих? Дивіться далі.

Марія Гончарова, пережила Голодомор:

Намолотим пшениці, а тоді на оцю ж дружку, намелем, то хліба не пекли. Так тільки ото картошинку, то тоді тиї муки на ту ж тертюшку натрем, і ото вижили отим шо ото отак. А хліба не пекли.

Це спогади про Голодомор 93-річної Марії Гончарової з Харківщини. В її селі та околицях від голодної смерті тоді загинув кожен третій. Десятиліття минули, а страх голоду знову не дає спокою жінці.

Марія Гончарова, пережила Голодомор:

Вони войною цією зроблять так шо.. і хліба не буде, не то шо.. Як сійчас ото ж страни пособляють, розвозять подарки там і все. А тоді ніхто не годив.

Тепер світ не лише підтримує Україну у війні проти росії, а й дедалі частіше визнає Голодомор геноцидом українського народу. Лише цього року таку резолюцію ухвалили п'ять країн. У квітні - Чехія та Бразилія. Цього тижня - до 90-х роковин Великого Голоду - Ірландія, Румунія та Молдова. Невдовзі визнає і Німеччина, повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Усі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня приймуть важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішено: Бундестаг розцінює це як геноцид.

Цю інформацію підтвердила і Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Загалом Голодомор визнали геноцидом понад 20 країн, і ще з десяток - засудили убивчу радянську практику розправи масовим голодом. Цього тижня пам'ять жертв Голодомору вшанував Папа Римський Франциск.

Франциск, Папа Римський:

Подумаймо про мученицьку Україну. Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору, винищення голодом 1932-33 років, штучно спричиненого Сталіним. Помолімося за жертв цього геноциду і за стількох українців - дітей, жінок, людей старшого віку, які сьогодні терплять страждання та мучеництво від агресії.

Російська агресія через 90 років після початку Голодомору знову несе загрозу голоду. Світ опинився на порозі продовольчої кризи. Випалені поля в Україні, розбомблені елеватори, заблоковані порти, маніпулювання зерновою угодою. Вкотре в історії через політику Кремля мільйони людей ризикують пережити жахіття, яких українці зазнали в тридцятих роках минулого століття.

Марія Гончарова, пережила Голодомор:

Покрали в нас багато зерна в Україні. А я матюком казала: "Зараза ти повзюча. Та нада тобі було б - пособила Україна! Чого ти лізеш биться? Тобі землі? Та я би тебе швидше, гад, у землю пішов".

Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом бореться не тільки проти російської агресії, а й проти світового голоду. Цього тижня Велика Британія виділила 5 мільйонів фунтів для продовольчої програми, яку ініціювала Україна - Grain from Ukraine. Вона повинна забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни наступного року. А перший корабель з вантажем - у рамках цієї місії символічно відпливає сьогодні - в 90-ті роковини Великого голоду.