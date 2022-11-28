У Дніпрі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 28 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
В області оголошено повітряну тривогу. Представники місцевої влади поки що не розкрили більш докладних деталей події.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців перебувати в укритті або дотримуватись правил двох стін і не стояти біля вікон.
Приблизно о 22:37 жителі Дніпра почули ще один вибух.
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