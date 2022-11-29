США виділять десятки мільйонів доларів на обладнання для енергосистеми України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання, яке потрібне для відновлення енергосистеми України після російських атак. Про це сказано у заяві Держдепу США.
"Це обладнання буде швидко доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначили у відомстві.
У Держдепі також деталізували, що пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.
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Так, у Держдепі визнають - із цією проблемою і Україна, і світ розбиратимуться навіть не роками - десятиліттями! Аналогічний проєкт, який США проводили в Боснії, звільнив усю територію від мін лише через 25 років.
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