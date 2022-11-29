Сполучені Штати Америки виділять 53 мільйони доларів на закупівлю обладнання, яке потрібне для відновлення енергосистеми України після російських атак. Про це сказано у заяві Держдепу США.

"Це обладнання буде швидко доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - зазначили у відомстві.

У Держдепі також деталізували, що пакет допомоги включатиме розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.