У пожежній частині Золотоноші Василь оселився кілька років тому.

Кіт-талісман живе у пожежній частині на Черкащині. Він прийшов до рятувальників сам і став мало не справжнім співробітником. Кіт має розпорядок, інспектує гараж із пожежними машинами та бере участь у нарадах. Психологи - хвалять роботу хвостатого, бо той позитивно впливає на рятувальників і їхню продуктивність. Подивіться!

Розпочинає ранок Василь в улюбленому кабінеті - бухгалтерії. У кожному закутку цієї пожежної частини він має власне місце. Тут - на стільці для відвідувачів.

Альона Коваль, рятувальниця:

Добре працюється, а хіба може погано з таким от красунчиком. Сидить відпочиває, підтримує морально.

Ближче до обіду кіт навідується у кабінет чергового. Тут відзначають - настрій вусатого мінливий, він не завжди доброзичливий та привітний.

Володими Хорошковський, рятувальник:

По-різному буває, якщо у нього є настрій, дає погладить, а якщо в котів теж буває ж поганий настрій, то не зловить, не підійти, такий характеррний. Після обід годинки після третьої в нього наче прогулянка по фасаду частини, він виходить, в гараж може зайти, подивитись шо відбувається як робота робиться, так сказать невеличку інспекцію провести.

У пожежній частині Золотоноші Василь оселився кілька років тому.

Володимир Ішутко, рятувальник:

Любить сидіти біля пожежної машини, це як талісман наш, якщо сидить біля ожежної машини, все получається добре. У особового складу, який заступив, проходить все спокійно.

А психологи помітили: в пожежних частинах, де живуть коти, у рятувальників і настрій ліпший.

Руслан Бондаренко, старший психолог ГУ ДСНС України у Черкаській області:

Це є дуже корисно, підтверджено тим, шо тварини є в наших пожежно-рятувальних частинах, оскільки вони допомагають рятувальникам зняти стрес, бо коли вони приїзжають з бойового чергування, бачать тваринку і переключаються з подій, які були до цього і так знімають напругу, стрес, що в свою чергу впливає на їх продуктивність.

Кіт Василь про свій позитивний вплив і не здогадується, але надалі щодня навідується до пожежників у гості.