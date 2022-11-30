Понад 500 дітей на Львівщині очікують на всиновлення [ Редагувати ]
Понад 500 дітей зараз на Львівщині очікують на всиновлення. Частина із них - це діти із прифронтових міст та сіл, які в регіон переїхали під час війни. Здебільшого, батьківської турботи потребують дошкільнята та діти старшого віку.
Щоб прийняти їх в родини - окрім документів, майбутнім батькам потрібно пройти спеціальне навчання. Таких пар в регіоні більше сотні. На скільки необхідні психологічні тренінги і як готують кандидатів до опікунства в умовах війни, з'ясовувала Христина Гашенко.
У львівському дитячому будинку кілька десятків дітей. Більшість із них - із прифронтових міст. 15-річна Таїсія - із Запорізького будинку дитини. Ще кілька місяців тому дівчину виховували прийомні батьки. Через непрості стосунки із вітчимом, вона часто тікала із дому.
Таїсія, вихованка дитячого будинку:
Завязывал мне ноги, брал футболки, вещами в погребе угражал,что закроет.
Лихі миті з минулого Таїсії допомагає пережити улюблена іграшка, яку дівчина завжди носить із собою.
Таїсія, вихованка дитячого будинку:
Когда мене очень трудно: я йду вместе с ней в какой-то угол, там поплачу, так легче становится.
А ще від розпачу рятують вихователі будинку. Часто працівники закладу, як можуть, заміняють дітлахам батьків.
Наталія Тесля, вихователька дитбудинку:
Як тільки прибігають з дому, зранку хочуть вони вже обнімають "Наталя Омелянівна, є!" Так вони хочуть обіймів, їм бракує. Вони бачать, що в школі дітей ведуть, що батьки прощаються, цілуються. Діти хочуть ласки.
Обійняти таких дітей і подарувати їм батьківську любов мріють 135 подружніх пар у регіоні. Саме для них соцслужби разом із міжнародними благодійними орагізаціями проводять спеціальні психологічні тренінги.
Ольга та Володимир, жителі Львова:
- Коли природнім шляхом з'являється дитина, є 9 місяців. Мама звикається до того. - Інстинкт. - Чоловік вчиться піклуватися про це. А тут раз і появилося. Ці навчання допомагають, цей період заміняють. - Допомагають підготовитися тим більше, що дитина може бути із важкої сім'ї.
Всиновити дітей планують Ірина та Юрій. Цей крок львівʼяни обдумували більше року.
Ірина та Юрій, жителі Львова:
Я навіть зараз не можу виділити стать, мені абсолютно прийнятно чи це дівчинка так і хлопчик, прийнятого навіть не тільки одна дитина, мені здається, що абсолютно в компанії 3х буде простіше, і вікова категорія буде, це не малютки, це діти на порозі перехідного віку, я принаймні сподіваюся, що ми зможемо стати добрими батьками для таких дітей.
Вперше в Україні ці тренінги проводять разом для усіх категорій охочих всиновити дітей чи стати опікунами. Чимало уваги психологи приділяють і воєнній тематиці.
Лариса Пєтушкова, співробітник міжнародної благодійної організації:
Коли дитина була десь в чиійсь сімʼї, зазнавала там насильства фізичного, сексуального, як реагувати, як виховувати таких дітей. У них маса запитань. Ми це все пояснимо їм, ми говоримо, а особливо зараз в період війни і ми говоримо їм про те, як говорить з дитиною про війну, як визначить індикатори тривожності, до кого звертатися.
Від початку року львівʼяни всиновили 27 дітей. Чимало кандидатів досі очікують у черзі. Чекають на вірішення суду, за яким дитина повинна отримати статус сироти.
Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації:
Зараз суди, головні справи, військові справи, колаборанти і так далі, а питання захисту дітей, воно десь на другому плані. Ми маємо з практики, коли майже до року часу зависли справи щодо позбавлення дітей, відповідно дитина перебуває в закладі чи під патронатом і чекає свою сім'ю, тобто тут є певні речі, що зв'язують з війною і віддаляють ту дитину від сім'ї .
Про родинний затишок та турботу мріє і Таїсія.
Таїсія, вихованка дитячого будинку:
Кто захочет уже брать 15-летних детей, я думаю маленьких берут, потому что с нами трудно, потому что у них подростковый возраст.
Якщо Таїсію не прихистять у новій сімʼї, у дитячому будинку дівчина залишиться до закінчення 9-го класу. А потім, як і решта сиріт - піде навчатися в профтехучилище і почне будувати уже самостійне життя.
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