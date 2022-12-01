Представника Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України полковник Микола Данилюк заявив про те, що під час масованої атаки 31 жовтня росіяни вперше застосували ракети, які до цього часу не випускали по Україні. Про це він сказав під час брифінгу.

Йдеться про озброєння, спрямоване на викриття протиповітряної оборони та її виснаження.

Були виявлені фрагменти стратегічних крилатих ракет, які до 31 жовтня 2022 року противником не використовувались. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною частиною.

За його словами, фрагменти цих ракет були знайдені в с. Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та с. Заставне Львівської.

Встановлено, що знайдені фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55.