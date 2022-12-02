Одне із семи графіті британського вуличного художника Бенксі в Україні зрізали зі стіни будинку в Гостомелі.

Вандали зникли з місця злочину, забравши із собою зрізаний мурал."Страна.ua" повідомляє, що зловмисників уже затримали. Поліція незвичний злочин поки не коментувала.

15 листопада Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні, зокрема муралів у Києві, Ірпеня та Бородянці.

Бенксі - псевдонім британського художника, справжнє ім'я якого досі невідомі. Анонімність не заважає Бенксі продавати свої роботи за мільйони доларів.

Раніше "Подробиці" писали про актора Крістофера Вокена, який знищив графіти Бенксі.