Британський вуличний художник Бенксі залишив кілька графіті у Бородянці та Ірпені на Київщині. Митець підтвердив авторство своїх робіт у себе в Instagram.

У Бородянці на уламках однієї з багатоповерхівок, яку знищили російські окупанти, Бенксі намалював гімнастку, яка виконує стійку на руках.

Інше графіті у Бородянці зображує маленького хлопчика у кімоно, який кидає дорослого дзюдоїста - гарна метафора війни, розв'язаної володимиром путіном, який захоплюється дзюдо, проти України.

В Ірпені на зруйнованому будинку, прямо над діркою від снаряда намальована ще одна маленька гімнастка - цього разу зі стрічкою.

Бенксі - псевдонім британського художника, справжнє ім'я якого досі невідомі. Анонімність не заважає Бенксі продавати свої роботи за мільйони доларів.

Раніше "Подробиці" писали про актора Крістофера Вокена, який знищив графіти Бенксі.