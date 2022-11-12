У Бородянці та Ірпені на руїнах з'явилися малюнки Бенксі (фото) [ Редагувати ]
Британський вуличний художник Бенксі залишив кілька графіті у Бородянці та Ірпені на Київщині. Митець підтвердив авторство своїх робіт у себе в Instagram.
У Бородянці на уламках однієї з багатоповерхівок, яку знищили російські окупанти, Бенксі намалював гімнастку, яка виконує стійку на руках.
Інше графіті у Бородянці зображує маленького хлопчика у кімоно, який кидає дорослого дзюдоїста - гарна метафора війни, розв'язаної володимиром путіном, який захоплюється дзюдо, проти України.
В Ірпені на зруйнованому будинку, прямо над діркою від снаряда намальована ще одна маленька гімнастка - цього разу зі стрічкою.
Бенксі - псевдонім британського художника, справжнє ім'я якого досі невідомі. Анонімність не заважає Бенксі продавати свої роботи за мільйони доларів.
Раніше "Подробиці" писали про актора Крістофера Вокена, який знищив графіти Бенксі.
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