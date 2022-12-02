Двох катів Бучі засудили до 12 років в'язниці [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Двох російських військових, які катували мешканців Бучанського району, засудили до 12 років позбавлення волі.
Як зазначає Офіс генерального прокурора, обидва військові країни-агресора вдерлися до приватного будинку і, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей. Проти малечі і жінок також погрожували застосувати зброю. Після знущань окупанти забрали гроші та цінні речі, які належали постраждалим.
"Прокурори у суді довели, що на початку березня 2022 року військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади ЗС РФ в/ч 46108 м. Улан-Уде, перебуваючи у селі Бузова Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти", - йдеться у повідомленні.
Суд після публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Львівської обласної прокуратури визнав двох військовослужбовців ЗС РФ винними у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Їх засуджено до 12 років позбавлення волі.
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