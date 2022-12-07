Торік чисельність нашої армії становила чверть мільйона солдатів. Однак після повномасштабного вторгнення - ця кількість зросла утричі. Згадайте, черги у військкомати з добровольців, або черги на прикордонних пунктах пропуску, коли наші чоловіки масово поверталися з-за кордону боронити Україну. Потужною силою нашої армії стали й добровольці тероборони. І про одного з таких - наша наступна історія. Про успішного директора, який проміняв зручне крісло на автомат. Керівник миколаївського судноремонтного підприємства Андрій Острєв на початку війни допоміг розбудувати Миколаївську бригаду тероборони.

Знайомтеся - Андрій Острєв. Керівник Миколаївського судноремонтного підприємства. До кінця лютого... Коли почалася війна він здав замовлення судна і пішов у військкомат. Підготувати особовий склад, віднайти техніку та озброєння, забезпечити бійців ТрО найнеобхіднішим тоді було нагальним та надскладним завданням. За яке Андрію і довелося взятися.

Ми пишемо інтерв'ю у парку із символічною назвою - "серце міста". Він, як і решта цивільних локацій Миколаєва, став мішенню рашистів. Але взяти місто ворогу не вдалося.

Андрій Острєв, начальник логістики, заступник командира бригади Миколаївської ТрО:

Постійні обстріли дуже впливали на те, що ти не знав, прокинувшись зранку, що відбулося вночі. Дуже було страшно за хлопців, які несуть службу. Ми поховали своїх побратимів частково. Це було, мабуть, саме страшне.

З перших днів війни миколаївська тероборона успішно захищає місто і межі області від окупантів. 90 відсотків бійців - добровольці. Більшість без бойового досвіду, але з жагою боротися за свою свободу. Успішний керівник, журналіст та політтехнолог Андрій, теж вдягнув форму.

Андрій Острєв, начальник логістики, заступник командира бригади Миколаївської ТрО:

Я колишній військовий, капітан запасу на початок війни. Мене вчили захищати Батьківщину. І коли почалася війна, ніяких думок не було. Просто треба було вставати та йти - ніяких роздумів.

Власна свердловина з прісною водою, система каскадних бойлерів, СТО, яке адаптує цивільні машини до військових потреб, - тепер миколаївській бригаді сил тероборони ЗСУ є чим похизуватися. Вже налагоджена система забезпечення військової частини та передової.

Владислав Кузьмін, військовослужбовець Миколаївської бригади ТрО:

Забезпечені автономним водопостачанням, автономне на генераторах електрозабезпечення, вже зроблено, що ми не залежимо від того, чи є струм в міських мережах, в нас завжди є електрика.

Але у лютому миколаївській ТрО доводилося все створювати фактично з нуля. Організаторські навички директора підприємства стали в нагоді Андрію і у військовій справі.

Владислава Бешевець, військовослужбовець Миколаївської бригади ТрО:

Він, на мій погляд, зібрав дуже гарну команду. Це і мобілізовані, і контрактні військовослужбовці, які невпинно виконують свої службові обов'язки. Це дуже важливо - зібрати гарну команду, на яку можна спертися.

Андрій Острєв, начальник логістики, заступник командира Миколаївської бригади ТрО:

Не було жодного напрямку, де б було легко. Це і зброя, це і боєприпаси, і техніка, і харчування, і одяг.

Просив допомогу і у чиновників, і у волонтерів. Щось оплачував з власної кишені - поки солдати в окопах, керівник не може відсиджуватися.

Руслан Голосний, начальник служби зав'язків з громадськістю:

Забезпечення наших військовослужбовців - це 70%. Від матеріально-технічного, а також озброєння залежить морально-психологічний стан солдат в окопі.

Бійці цієї Миколаївської бригади успішно продовжують супротив на південному напрямку. І обіцяють - невдовзі ЗСУ поженуть ворога з української землі.

Андрій Острєв, начальник логістики, заступник командира Миколаївської бригади ТрО:

Неможливо скорити вільних! Раби ніколи не переможуть вільних в душі людей. Тому Україна переможе. Ми вільні та готові гинути за свою волю, за свою свободу.

Андрій переконаний, після перемоги українці повернуться до свого розміреного мирного життя. Але такими, як раніше, не будуть ніколи. Війна згуртувала нас і стала неймовірним кроком на шляху розбудови незалежної держави.