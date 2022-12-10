Одеса повністю залишилася без світла: в ДТЕК зробили заяву [ Редагувати ]
В Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною тому стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами ворожих дронів цієї ночі.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
За інформацією енергетиків, через нові ворожі удари ситуація з електропостачанням в області та самій Одесі складна.
"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури", - повідомили енергетики.
Крім того, по населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.
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