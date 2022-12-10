В Одесі світла може не бути 2-3 місяці [ Редагувати ]
Фото: Pexels
В Одеській ОДА заявили про те, що світла в Одесі можете не бути 2-3 місяці.
За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергообʼєктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів.Мова йде не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці.
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