Рада звільнила ввезення генераторів та Starlink від сплати мита та ПДВ [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроекти №8196 і №8197 щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
На законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink без мита та ПДВ. У тому числі для фізичних осіб. Норма буде діяти до травня 2023 року.
Рада підтримала надання можливості зберігати пальне без ліцензії пальне об'ємом до 2000 літрів. Про більші обсяги треба буде повідомити по декларативному принципу Податкову.
Від сплати мита та ПДВ звільнили технічну допомогу Energy Community для відновлення постачання енергії.
Один з авторів законопроекту Дмитро Разумков повідомив, що генератори, обладнання для їх експлуатації, ремонту та виробництва в Україні стануть "набагато дешевшими".
8 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що генератори, трансформатори й акумулятори звільнять від сплати ПДВ та мита.
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