У Києві відомого наркодилера Чернецького засудили до 5 років позбавлення волі [ Редагувати ]
Київського наркодилера Юрія Чернецького засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За версією слідства, він збував наркотики у нічних розважальних закладах Києва.
Його викрили під час чергового збуту, а надалі під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.
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