Американське космічне агентство NASA опублікувало супутниковий знімок Землі, на якому видно територію України, яка залишилася без світла. Фото було зроблено в суботу, 17 грудня.

На попередніх знімках у період із жовтня по грудень видно, що джерел освітлення було більше.

Росія завдає масових ударів по критичній інфраструктурі України з середини жовтня - після вибуху на Кримському мосту.

15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.

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16 грудня окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 з них збила українська ППО.

16 грудня по всій Україні запроваджували екстрені аварійні відключення електроенергії. Того ж дня "Укренерго" оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці.