NASA показало знімок знеструмленої України [ Редагувати ]
Американське космічне агентство NASA опублікувало супутниковий знімок Землі, на якому видно територію України, яка залишилася без світла. Фото було зроблено в суботу, 17 грудня.
На попередніх знімках у період із жовтня по грудень видно, що джерел освітлення було більше.
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