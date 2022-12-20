За мету волонтери поставили зібрати на аукціоні 500 тисяч гривень на закупівлю безпілотника та квадроцикла

Краса рятує Україну! У Черкасах відбувся благодійний аукціон дитячих робіт. Вихованці місцевої художньої школи розмалювали тубуси, аби продати їх, та на виручені гроші закупити для військових необхідне обладнання. Що малювали діти, та чи вдалось зібрати необхідну суму - дивіться в сюжеті.

Колоритний гонг, молоток і незвичайні лоти. Мета цього аукціону - доволі амбітна та шляхетна - зібрати кошти для бійців, які боронять зараз місто Бахмут на Донеччині. Лоти аукціону - тубуси від танкових снарядів. Їх черкаські волонтери передали дитячій художні школі, а вихованці - розписали.

Анжела Алєксанова - директор Черкаської дитячої художньої школи ім. Д. Нарбута:

Діти хотіли відчути себе волонтерами, коли нам привезли перші десять тубусів - то їх не вистачило на всіх бажаючих. Нам привезли ще, і коли ми закінчили роботу, були сльози, бо на нас не вистачило гільз, бо ми теж хочемо долучитись до волонтерської справи.

Буквально за місяць дітям та викладачам художньої школи вдалося прикрасити понад три десятки тубусів для аукціону. Початкова вартість лотів - від двох до п'яти тисяч гривень. За кожен учасники торгуються до останнього.

За цей тубус із палаючим кремлем та портретом Степана Бандери вторгували найбільше. Власник апокаліптичної картини придбанню радіє…

За мету волонтери поставили зібрати на аукціоні 500 тисяч гривень на закупівлю безпілотника та квадроцикла для дивізіону протитанкістів 53-ї окремої механізованої бригади. Пані Інна каже - саме за допомогою аукціону збирати на армію швидше і легше.

Інна Лук'янченко – волонтерка:

Розумієте, коли ми говоримо - донатьте будь-ласка, то людина донатить, але тут вона отримує собі щось таке …навіть, коли закінчиться війна, людина буде бачити і пам'ятати, що я теж взяв участь - це важливо. Ну і дітям приємно.

З 33-х лотів на аукціоні викупили 27. Вдалося за них отримати майже двісті тисяч гривень. Ще шість розписаних тубусів погодилися викупити канадські колеги волонтерів. Вони й закрили суму збору.