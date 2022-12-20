У Чувашії сталася пожежа на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. За попередніми даними, троє загиблих. Що спричинило пожежу невідомо.

У МНС рф уточнили, що "відбувся витік із подальшим загорянням на підземному газопроводі".

Прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" диаметром 1420 мм.

Інцидент стався біля села Ямбахтіне. РБК повідомляє, що "до займання велися роботи експлуатуючою організацією".

Telegram-канал SHOT передає, що внаслідок пожежі пошкоджено один з приватних будинків у селі Ямбахтіне та припаркований поряд автомобіль. За даними каналу Mash, температура в районі пожежі є настільки високою, що люди не можуть підійти до будинків.

Газопровід Уренгой-Помари-Ужгород постачає газ із родовищ Ямала до Європи. Україною він проходить через контрольно-вимірювальну станцію "Суджа" на кордоні з Курською областю. Постачання через неї до Європи становлять майже 41-43,5 млн куб.

Раніше повідомлялося, що Україна підвищить плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".