І далі актуальна рубрика "Маєш знати: як зігрітися". В останній програмі з циклу розкажемо про народні методи зігрівання. Їх наша Анна Каменєва перевірила на собі. Теплі поради від неї - далі.

Є шанс перевірити метод, який нам рекомендував Сергій - це грілки, устілки для ніг. Їх треба потрусити трохи і спробую покласти у черевик.

Отож, скажу я вам - такий туристичний лайфхак - працює. Можна взяти собі на замітку. Ноги були в теплі усі 5 годин моїх прогулянок морозним Києвом. Утім, є одне але. Такі хімічні устілки - одноразові. Коштують 80 гривень - і це, відверто кажучи, не всім по кишені. Тому час поговорити про народні методи. Про деякі - ми вже згадували в минулих програмах - як-от про гумові грілки або пляшки з теплою водою. То як ще зігрітися? Безкоштовно і за гроші? Яку їжу варто вживати і які напої пити? Про все по порядку.

Вода не те що холодна, вона крижана. Надворі мінус, та ще й сніг іде, але така погода не стає на заваді загартованим українцям. І вони купаються в такій воді. От у моржів і розпитаємо, які є у них секрети виживання.

Микола, киянин:

Движения делаю, пробежечку, могу еще сделать пробежку. Очень долго занимаюсь, давно, и поэтому привык. Если есть снежок, снежком растираюсь перед купанием, потом еще могу растереться. А так - потом чайком попить, хорошо позавтракать, пообедать, вот и весь секрет.

Отож перший, безкоштовний спосіб зігрітися - рухатися.

Валентина Шевченко, фізінструктор:

30 років ми кожен вівторок кожен четвер і кожну суботу приходимо, будь-яка погода - сніг, дощ, навпаки це спонукає, робить цю руханку і робимо активну руханку цілу годину. Як дощик іде, то ми ховаємся, де можна - чи під мостик десь, чи тут, ну в нас такого приміщення нема свого, після руханки ми окунаємся в холодну воду.

Після такої активної руханки, я дійсно зігрілася. Стало тепло, але в воду зайти я не наважуся, а вправи запамʼятаю, щоб потім зігріватися.

Після окунання - обов'язково чаювання. Секрет зігріваючого чаю - ...

Валентина Шевченко, фізінструктор:

Трави зігріваючі, мʼята, заспокійливі такі, шоб після руханки трошки. Імбир, калина, шипшина, горобина, такі всі оздоровляюючі з медом.

Отож, якщо холодно - рухаємося. Навіть якщо ви на зупинці, не стійте на місці, тупотіть ногами. Ще є метод - сильно напружити усе тіло. Пальці на ногах піджати, кулачки, напружити ноги, руки, прес. І так протриматися 5 секунд і потім різко розслабитися. Спробуйте, можливо, вам такий метод теж підійде.

А тепер покажу вам, що купила в аптеці. Як мені сказали, - все, чим можна зігрітися. Тут і мазь на травах - для розтирання, І борсуковий жир. Спирт. Гірчичники. Перцевий пластир. Найдорожче з усього цього - борсуковий жир. За таку маленьку баночку - заплатила 120 гривень. Мазь - майже 100. Все решта - до 30 гривень.

Зараз трішки проексперементуємо. Отож, на одну руку прикріплю - пластир перцевий. На іншу - гірчичник. Думала спочатку, борсуковий жир обрати, але запах такий, що до кінця експерименту не витримаю. Отож поки перевірятиму це на собі - послухаємо експерта - як діють ці методи і чи діють взагалі?

Отто Стойка, експерт з громадського здоров'я, кандидат медичних наук:

Це мені нагадує дитинство, коли мастили всім чим можна, банки ставили, гірчичники зараз все це відмінили. Вже в медицині не використовують не гірчичники ніякі, там ростирки, це вже вважається плацебо. Тобто без ефекту або такий ефект більше психологічний, тобто відволікаючий.

Принцип такий, що треба пожвавити кровообіг, тобто його прискорити і от що фізичні вправи, що там розтирання,вони це роблять. Тільки скажемо фізичні вправи більш фундаментально і глибоко покращують кровообіг і дають відчуття тепла і м'язи, що працюють різні ділянки судин. А при розтиранні це місцево буде.

Чи треба використовувати якісь масла, жири?

Якщо брати мазі на основи різних жирів, не важливо навіть для зігрівання який. Будь-які вони будуть мати цей ефект, тому що та плівочка створюється і людині, що себе розтирає і зручніше себе розтирати ніж на суху. І покращується мікроциркуляція в цій ділянці. Наприклад 90-відсотковий спирт не рекомендується на шкіру, тому що це може викликати опіки.

А от перцевий пластир?

Ці подразнюючі речовини можуть бути алергенами або просто алергічну реакція викликати. Гірчичник він викликає подразнення шкіри і туди протікає більше крові, тобто покращується місцевий кровообіг і людина відчуває зігрівання. Тобто це від подразнення шкіри.

А щоб всьому зігрітися, треба всьому намаститись?

Це шкідливо безумовно. Це не можна робити, це таке буде вже цей ефект подразнення викликає покращення кровообігу, просто викликає все ж таки запалення. Це ми викликаємо таке місцеве запалення гірчицею. Вона подразнює рецептори, тобто це подразнення. Подразнює - це не дуже добре. Особливо якщо буде на великій ділянці - це навантаження на імунну систему, на психіку людини. Якщо вже є пошкоджені судини, тромбофлебіти,наприклад, ноги з порушенням ВН тут треба обережно, не можна на цій ділянці використовувати ці зігріваючи засоби.

Ні пластир, ні гірчичники, нічого?

Ні. Ну і радитись з лікарем, що робити, як робити.

Протримала я пластир і гірчичник 10 хвилин. Тепло є, але пече шкіра. Це, як на мене, такий метод - для форс-мажору. Я особисто зігріватися цими штуками не буду. А тепер - до смачненького. Їжа та напої. І одразу ж порада - на вулицю в мороз краще не виходити голодним. Замерзнете швидше. Їсти краще щось тепле і калорійне.

Це не сказати, що миттєвий ефект, а в принципі в довготривалому сенсі, то знову ж таки, приклад північних народів, вони вживають особливо в такі суворі періоди багато м'яса і жиру. Перші страви - вони просто швидше зігрівають.

Тобто традиційний такий набір, український борщ, бутерброд з салом, можна не переживати - не замерзнеш. Наш традиційний український борщ, хліб з салом і можна зігріватися?

Да, борщ універсальний в цьому відношенні.

Алкоголь - це міф чи правда?

Це не дає того природнього ефекту, тобто тимчасово дійсно відчуття таке є.

А через що це відбувається?

Через те, що алкоголь - це все-таки розширює судини. Але знову ж таки по-перше, це не в природній спосіб да і не так повноцінно, як ми собі уявляємо, що розширення судин. Я саме особлива капілярів. Тобто получається, що така омана організму, ми нічого не робили, фізичних прав не було, а алкоголь більш розширив як при фізичних навантаженнях. І швидко втрачається тепло. От чому не рекомендують зігріватися алкоголем, тому що швидко втрачається і після цього ефекту алкоголь швидко засвоюється.

Отож напої - лише безалкогольні. Навіть тепла вода. Але ефект можна підсилити додавши так звані теплі спеції. Імбир, кориця, куркума, гвоздика, кардамон, перець, мускатний горіх, аніс. В основному всі вони поліпшують травлення та кровообіг. Але є протипоказання, тому будьте обережні.

От зараз спробуємо приготувати індійський зігріваючий напій - чай масала. Рецепти - різняться. Але в основі - чай та молоко. Беремо воду та молоко в однакових пропорціях і доводимо до кипіння. От на пальнику - такі реалії. Далі - у фільтр-пакеті в мене 4 чайні ложки чорного чаю. Можна просто засипати, але тоді доведеться проціджувати.

У інші пакети додаємо спеції - паличку кориці, зірочку анісу, 5 зерен кардамону, 3 горошини чорного перцю, 2 гвоздики. І засипаємо пів чайної ложки сухого імбиру. А ще мед.

Проварити 2-3 хвилини на слабкому вогні, 21:30 дати настоятися ще 5 хвилин. І готово.

Смачно. Хороший варіант для холодних зимових вечорів.

Ну а як на мене, найкращий народний метод зігрітися - це обійми. Обіймате своїх рідних. І нехай вам завжди буде тепло.