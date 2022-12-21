23 листопада 2022 року на підставі рішення ДП КДКА Рівненської області була офіційно зупинена адвокатська діяльність одіозного захисника Ігоря Черезова. Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

"Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.3 ч.1 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 24.11.2022 по 24.05.2023", – зазначено в джерелі.

Як відомо, передумов для такого рішення було достатньо, бо Ігор Черезов є досить суперечливим персонажем у світі юриспруденції. Багато хто знає його як "захисника корупціонерів та злодіїв".

Найбільш відомими його підзахисними були ректор Ірпінської податкової академії Петро Мельник, політик-українофоб Геннадій Балашов, член Вищої ради юстиції Павло Гречковський, екснардеп Микола Мартиненко та багато інших. Але, мабуть, найгучніша його справа - це захист зрадника України Ігоря Беркута, який називав Майдан "гнилим", був справжнім терористом та злочинцем на думку СБУ.

Окрім цього, Ігор Черезов набув відомості через суперечливий гумор, який він активно висвітлював у своїх соціальних мережах. Адвокат запропонував організувати конкурс на найкращого юриста країни. Номінації вигадав сам - "Кращий по е-балам", "Ствол адвокатури" і "Я твою раду качав" та інші.

Однак, суспільство не оцінило специфічний гумор, і, зокрема, захисник країни, боєць АТО Павло Жицький поскаржився в київську Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури щодо непрофесійної поведінки Черезова.

Крім того, сумнівними є і професійні якості "адвоката диявола". Журналісти "Київ.Сіті" прийняли рішення провести власне розслідування та спрямували відповідні запити до Ради адвокатів України стосовно цієї історії. Як з'ясувалося в результаті, скандально відомий адвокат Черезов не працював над підвищенням кваліфікації вже понад два роки.