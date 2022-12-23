Упродовж тижня понад 62 тисячі українців скористалися послугами "пунктів незламності". Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Загалом за тиждень в Україні "пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тисячі відвідувачів.

За тиждень ще два "пункти незламності" відкрилися у Херсоні, отже, їх загальна кількість на Херсонщині зросла до 23.

У Снігурівці Миколаївської області організовано 6 точок видачі гуманітарної допомоги. Крім того, в області відкрито 181 пункт "незламності".

Жителі звільнених територій Миколаївщини отримують гуманітарну допомогу, мешканцям передано продукти харчування, засоби гігієни, теплий одяг, будівельні матеріали, загалом понад 330 тонн. 453 домогосподарства отримали дрова для опалення.

За даними Тимошенка, за останні чотири дні з Херсонської області евакуювали 444 жителів, серед яких 53 дитини, 6 маломобільних осіб і 8 пенсіонерів.

У 568 звільнених населених пунктах Харківщини тривають деокупаційні заходи. За тиждень там відновлено роботу 22 аптек і 13 відділень банків.