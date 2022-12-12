В Україні запустили бот-помічник для пошуку Пунктів незламності [ Редагувати ]
В Україні запустили бот-помічник для пошуку пунктів незламності, повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", – пише Тимошенко у своєму Телеграм.
Бот-помічник для пошуку пунктів незламності – @nezlamnistbot
Тут можна отримати інформацію про:
- роботу пунктів
- їхні адреси
- послуги, які там можна отримати.
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