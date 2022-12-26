Хочеш миру, готуйся до війни! Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило світ згадати цю давню мудрість. Тож попит на зброю у світі небувало зріс. Особливий стрибок замовлень у східноєвропейських підприємств оборонного комплексу. Уряди країн закуповують озброєння і для постачання в Україну, і для підсилення власної обороноздатності.

Але чи залишається місце на збройному ринку для українських виробників? Докладніше про все в матеріалі Ольги Жидецької.

У Європі збройний бум. Військово-промислові підприємства виготовляють зброю, артилерійські снаряди та інші супутні товари небувалими з часів "холодної війни" темпами. Вони розширюють виробництво та набирають персонал. Зростання попиту з одного боку підігріла військова допомога Україні, з іншого, те, що європейці зрозуміли: мають і самі бути готові до несподіваних сценаріїв. І це відкрило нові ринки та інвестиції для підприємств зі Східної Європи.

Томаш Копечний, заступник міністра оборони Чехії:

Для чеської оборонної промисловості війна в Україні та допомога, яку ми надаємо її захисникам, стала поштовхом до розвитку, якого ми не бачили за останні 30 років. Цей рік буде абсолютним рекордом експорту військових товарів. Але це також і про якість. Адже ми маємо шанс отримати доступ до технологій, до партнерства з найбільшими у світі виробниками.

Приблизно те саме говорять у Польській збройній групі - це аналог нашого Укроборонпрому, що контролює близько 50 підприємств військово-промислового комплексу. Виробники стрілецької зброї, ЗРК "Пьорун" та самохідних гаубиць "Краб" значно розширили міжнародну клієнтуру. Тож упродовж трьох-чотирьох років планують збільшити обсяги виробництва вдесятеро.

Себастіан Хвалек, директор Польської збройної групи:

Це, звичайно, можливість для збройної промисловості. Це шанс для нас, польських виробників зброї, тому що продукція, яку ми пропонуємо для продажу, дуже хороша. Вона добре зарекомендувала себе, і сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що гвинтівки "Грот" - чудова зброя.

Війна в Україні, що наочно довела вплив на перебіг бойових дій окремих видів озброєнь, підвищила інтерес до дорогих високотехнологічних американських розробок - зокрема "Стінгерів" та "Хаймарсів".

Та разом з тим зухвалі, і головне успішні, операції ЗСУ показали - Україні також є що запропонувати покупцям. На збройній виставці в Польщі найбільший інтерес викликали ракети "Нептун", що потопили флагман Чорноморського флоту росії крейсер "москва" та інші, випробовані безпосередньо на полі бою розробки.

Антон Пашинський, заступник гендиректора КБ "Луч":

Ракета з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Вільха", дальність 110 кілометрів. Імовірність кругової похибки всього 30 метрів. Ракета базується на комплекті наведення, комбінованій інерціальній системі навігації та GPS. Вона щойно надійшла, але перевірена і дуже добре себе показала під час активної війни з росією.

Натепер український ВПК здатен виробляти увесь спектр необхідного озброєння. Окрім бойових літаків та стволів для артилерії. Нині всі потужності Укроборонпрому працюють на забезпечення внутрішніх потреб, тоді як до великої війни до 70% продукції йшло на експорт. Та після її закінчення продаж озброєнь може приносити значні доходи українській скарбниці. Адже, на думку експертів, попит на зброю у Європі та світі у найближчі 10-15 років не слабшатиме.

Це зокрема засвідчив нещодавній саміт НАТО, де учасники погодилися з необхідністю посилення військових потужностей.

Петро Черник, військовий експерт:

Останній саміт НАТО в Бухаресті є запуском великого воєнного конвеєра європейського, він буде перезапущений. Зараз промислову компоненту поставлять на конвеєр. Але це не буде швидко. Бо вся технологічна зброя - це неймовірно складні вузли й механізми та агрегати.

Тим часом росія, що до великої війни була одним з найбільших постачальників дешевої зброї у світі, стрімко здає позиції. Цьогоріч вона вже втратила більш ніж чверть доходів від військового експорту. І цю нішу, на думку знавців ринку, охоче і швидко захопить Китай.