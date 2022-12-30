15-річний музикант виборов перше місце на міжнародному конкурсі акордеоністів [ Редагувати ]
Прославляти Україну попри війну продовжують наші діти. 15-річний музикант Микола Іванов із невеличкого села на Хмельниччині, виборов перше місце на міжнародному конкурсі акордеоністів.
Фраза про "шлях до перемоги" у випадку з Миколою, має буквальне значення. Аби вчитися, хлопець тричі на тиждень долав 22 кілометри до музичної школи. Докладніше - далі.
Мріяв виграти. Хотів стати першим в Україні, який зайняв перше місце. Хотів всіх обіграти й прославити Україну.
Микола Іванов ішов до своєї мети вісім років. Тричі на тиждень хлопець долає два кілометри пішки вуличками села Черепівка, до рейсового автобуса. Далі - ще 20 кілометрів до обласного центру. За плечима - 15-кілограмовий акордеон.
Викладачка Хмельницької музичної школи, пані Лариса, навчає хлопця із семирічного віку.
Лариса Цуркан, викладачка Хмельницької музичної школи ім. Миколи Мозгового:
Гран-прі Колін, це тоже Миколин, це диплом від домінанта, де він взяв перше місце приз зрітєльських сімпатій.
Майже рік тому викладачка і Микола почали готуватися до найпрестижнішого Всесвітнього конкурсу акордеоністів "Трофей Світу", який проводиться з 1951 року. Для онлайн виступу обрали твори українських композиторів.
Лариса Цуркан, викладачка Хмельницької музичної школи ім. Миколи Мозгового:
Це Володимир Зубицький "Присвята піцоллі ", амаджіо. І Віктор Власов "Концертне танго".
Фінальну версію виступу довелося записувати під звуки сирен.
Микола Іванов, акордеоніст:
В той день, коли ми записували відео, був ракетний обстріл. В нас був останній шанс, щоб записати відео.
Микола став єдиним представником від України й першим українцем-переможцем у категорії до 16 років.
Лариса Цуркан, викладачка Хмельницької музичної школи ім. Миколи Мозгового:
В Коліній категорії, до 16 років, було до 30 учасників. Перше місце зайняла Україна, друге - Китай, третє - Китай і четверте - Індія.
Досягненнями юного музиканта пишаються й односельці.
Ми показуємо, що ми можемо і ми сильні. Навіть при таких умовах, ми - українці і ми не здаємося.
Щасливі й рідні Миколи.
Олена Іванова, мати Миколи:
Я думаю, він прославив Україну. І в такий важкий час, коли Україна бореться з ворогом, це неабияка перемога. Важка перемога, важкою ціною. Але, мабуть, легша перемога, як хлопцям в окопах. Разом, я думаю, і в музиці і на війні, ми переможемо.
А Микола вже поставив собі наступну мету.
Микола Іванов, акордеоніст:
Стати видатним музикантом і давати сольні концерти.
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