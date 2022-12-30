Микола Іванов ішов до своєї мети вісім років

Прославляти Україну попри війну продовжують наші діти. 15-річний музикант Микола Іванов із невеличкого села на Хмельниччині, виборов перше місце на міжнародному конкурсі акордеоністів.

Фраза про "шлях до перемоги" у випадку з Миколою, має буквальне значення. Аби вчитися, хлопець тричі на тиждень долав 22 кілометри до музичної школи. Докладніше - далі.

Мріяв виграти. Хотів стати першим в Україні, який зайняв перше місце. Хотів всіх обіграти й прославити Україну.

Микола Іванов ішов до своєї мети вісім років. Тричі на тиждень хлопець долає два кілометри пішки вуличками села Черепівка, до рейсового автобуса. Далі - ще 20 кілометрів до обласного центру. За плечима - 15-кілограмовий акордеон.

Викладачка Хмельницької музичної школи, пані Лариса, навчає хлопця із семирічного віку.

Лариса Цуркан, викладачка Хмельницької музичної школи ім. Миколи Мозгового:

Гран-прі Колін, це тоже Миколин, це диплом від домінанта, де він взяв перше місце приз зрітєльських сімпатій.

Майже рік тому викладачка і Микола почали готуватися до найпрестижнішого Всесвітнього конкурсу акордеоністів "Трофей Світу", який проводиться з 1951 року. Для онлайн виступу обрали твори українських композиторів.

Лариса Цуркан, викладачка Хмельницької музичної школи ім. Миколи Мозгового:

Це Володимир Зубицький "Присвята піцоллі ", амаджіо. І Віктор Власов "Концертне танго".

Фінальну версію виступу довелося записувати під звуки сирен.

Микола Іванов, акордеоніст:

В той день, коли ми записували відео, був ракетний обстріл. В нас був останній шанс, щоб записати відео.

Микола став єдиним представником від України й першим українцем-переможцем у категорії до 16 років.

Лариса Цуркан, викладачка Хмельницької музичної школи ім. Миколи Мозгового:

В Коліній категорії, до 16 років, було до 30 учасників. Перше місце зайняла Україна, друге - Китай, третє - Китай і четверте - Індія.

Досягненнями юного музиканта пишаються й односельці.

Ми показуємо, що ми можемо і ми сильні. Навіть при таких умовах, ми - українці і ми не здаємося.

Щасливі й рідні Миколи.

Олена Іванова, мати Миколи:

Я думаю, він прославив Україну. І в такий важкий час, коли Україна бореться з ворогом, це неабияка перемога. Важка перемога, важкою ціною. Але, мабуть, легша перемога, як хлопцям в окопах. Разом, я думаю, і в музиці і на війні, ми переможемо.

А Микола вже поставив собі наступну мету.

Микола Іванов, акордеоніст: