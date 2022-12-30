Борщ, холодець, голубці, риба у заливці, млинці із м'ясом, а ще гарбузовий салат та фарширований буряк - це не просто традиційні українські страви, а справжня святкова вечеря, яку готували наші прабабусі 300-400 років тому. У Дніпрі господині презентували автентичний український стіл - де немає звичного ні олів'є, ні червоної ікри, але є куди смачніші та корисніші страви. Рецепти зібрала Олена Мендалюк.

Від різноманіття страв очі розбігаються, а від їхнього вигляду та аромату ледь стримуєшся, аби не скуштувати. На столі автентична їжа, з якою українці зустрічали зимові свята років 300 тому.

Олена Булах, ресторатор, дослідник української кухні:

Наши предки больше любили и использовали в еду, больше то, что непосредственно сами они выращивали и то, что было в широтах. Это в основном мясо, это в основном овощи и не было у нас такого понимания как "майонез", у нас была запашна олия. Не было такого стола, на котором не было бы колбасы, сала нашего любимого, обязательно были блины с мясом.

І навіть без українського борщу святковий стіл також було важко уявити.

Це у нас борщ, ось так, якщо вам видно. - Це саме новорічний? - Кожного року міняються різні традиції, раніше була головна страва - це голубці, зараз також ставлять борщ. Традиція це з покоління на поління, в деяких родинах також є традиції, де до цих пір придержуються.

Звісно, панують на столі - холодець, голубці та риба у заливці. Це, за словами дослідниці української кухні, візитівка господинь Дніпропетровщини.

Это в принципе речная рыба и речная рыба обладает очень спецефичным запахом, но благодаря тому, что правильно приготовленная заливка - морковка в томате - пропитывается рыба, она не сухая и уходит этот тинистый запах.

А ще у давнину господині фарширували буряк. А нині хазяйки цю страву осучаснили.

Катерина, кухар:

Буряк - це взагалі овоч коренеплід, який вважається найбільш традиційним овочем в українській кухні. Взяли фету, зім'яли його, змішали зі сливками, трохи добавили до нього укропу та фарширували завдяки кондитерському мішечку. Завдяки начинці з сиром він більш солоний, але буряк, якщо його тушкувати, він взагалі віддає солодким смаком.

Стародавні рецепти кухарі трохи модернізують. Головне - використовувати місцеві продукти. Ось так дали новий смак гурбузу.

Современная подача гарбуза достаточно интересная. Хотя приготовление весьма простое. Обыкновенный гарбуз, вы просто взяли почистили, натерли на морковку по-корейски, засыпали своими любимыми специями, залили кипящим маслом, добавили соль, сахар и оно стоит 3-4 дня, маринуется. Дешево, просто и вместе с тем очень вкусная закуска.

І найбільш незвичний напій - гарбузовий лате. Ним ви точно здивуєте гостей! А хто куштуватиме його вперше - може загадувати бажання.

Солодкий гарбузовий смак, пряно-вершковий смак молока та гірчинка кавових зерен.

Тож шануймо українське і віримо в перемогу.