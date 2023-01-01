У новорічну ніч об'єкти інфраструктури на Київщині зазнали атаки безпілотників, внаслідок чого пошкодження отримав один з таких об'єктів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. Країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників.



Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 1 січня над Києвом та областю збили 32 безпілотники. Загалом по Україні - 45.