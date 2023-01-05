Косметологи створили "принтер" для малювання брів і макіяжу

Компанія L'Oreal, яка спеціалізується на виробництві косметики, у рамках виставки споживчої електроніки CES-2023 у Лас-Вегасі представила два пристрої для автоматизованого нанесення макіяжу.

Спільно з виробником пристроїв для нанесення тимчасових татуювань Prinker було розроблено прилад Brow Magic для "друку" брів.

Використовуючи технологію доповненої реальності Modiface AR, за допомогою мобільного додатку користувач сканує своє обличчя, вибирає бажану форму брів, наносить шар праймера, а потім пристрій за допомогою 2400 мініатюрних сопел "малює" брови з роздільною здатністю до 1200 dpi.

Також для нанесення макіяжу розроблено HAPTA - портативний надточний інтелектуальний аплікатор для користувачів з обмеженою рухливістю кистей та передпліч, який допомагає наносити губну помаду.

Пристрій, розроблений спільно з Verily Life Sciences (виробником посуду з технологією стабілізації для користувачів з тремором рук), дозволяє обрати максимально зручне для людини положення і за допомогою системи кріплень комфортно нанести помаду.

Поки що HAPTA працює лише з губною помадою, але виробники обіцяють, що в перспективі аксесуар зможе наносити й інший макіяж.

За заявою L'Oreal, обидва пристрої з'являться на ринку в 2023 році. Вартість Brow Magic та HAPTA не названа.