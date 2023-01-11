Вони так хотіли, щоби мерзли українці та європейці. Але потерпають від холоду самі. Аварії на підстанціях у рф і раніше не були рідкістю. А нині змушують згадати про закон бумеранга. Як росіянам живеться без опалення в морози - далі.

Вони мріяли "заморозити" українців, тероризуючи нашу енергосистему.

І навіть створювали безглузді пропагандистські ролики - про те, як європейці нібито "страждають" від дефіциту російського газу.

Щоправда, своєї мети рф не досягнула ані в Україні, ані в Європі. А ось чи досить тепло взимку самим росіянам?

Какие последствия аварии? - Вообще холодно было. Дети в куртках ходили. Вот так было. - Угу.

Новий рік "по-якутськи". Частина жителів цього далекосхідного краю зустріла 2023-й. Без світла й опалення.

Ваши комментарии, пожалуйста. - С утра было отключение по всему городу. В результате повторного включения у нас не сработала линия…

"Нє сработало" настільки, що цілий мікрорайон залишився без тепла при 42 градусах морозу за Цельсієм! У будинках лопнули батареї та замерзли каналізаційні труби. На запитання, чи відшкодують їм збитки - відповіді від представників місцевої влади, звісно, жителі не отримали.

Дом замерз. Все полетело. Не работает, это самое, котел. (-) - Блин, мне почти в лицо взорвался. Я как раз рядом стоял, отвернулся посмотреть, бежит или нет, и оно долбануло… (-)

І хоча владнати проблему пообіцяли…

В ряде домов произошла аварийная ситуация. Значит, мы сейчас ведем по восстановлению подачи тепла. Далее пойдем по гаражам…

Місцеві жителі - оперативністю не задоволені.

Этого могли бы мы избежать. Если бы все было на уровне высоком. Потому что на жителей, грубо говоря, мне кажется, власти как будто наплевать.

росія, яка має такі поклади блакитного палива та намагається шантажувати цим Захід, забезпечити газовим опаленням, перш за все, своїх громадян - не може. Або не хоче. І це - в Якутії, одному з найхолодніших місць у світі.

Газа нет у нас. Мы сидим на электрокотле. И не каждый может позволить себе твердотопливный котел поставить. Это накладно по деньгам получается.

Подібні аварії стаються у рф регулярно. Наприклад, раніше тисячі людей залишилися без тепла в Іркутську. Напередодні ж повідомили про відключення цілого селища - неподалік Єкатеринбурга. Водночас синоптики попереджають - на росію йдуть ще лютіші морози. Тож тамтешнім жителям - приготуватися!