У четвер, 12 січня, правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула через авіаудар рф під Ізюмом.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами рф селища Сулигівка Ізюмського району", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.

Сьогодні працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.