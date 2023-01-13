За даними Національного архіву одразу після Другої Світової нацистські скарби шукали кілька спеціальних груп.

У пошуках скарбів. Містечко Оммерен, що у Нідерландах, лихоманить. Туди їдуть люди з усієї країни, щоб спробувати знайти схованку з золотом, діамантами та рубінами. Скарби на мільйони євро в Оммерені нібито закопали нацисти під час окупації країни. Тетяна Логунова розкаже більше.

Вже майже тиждень в голландському містечку Оммерен на кожному кроці - люди з лопатами та металошукачами. Такі, як Ян Хенцен.

Так, тут очевидно порожньо, а ось тут щось є, чуєте?

Пан Хенцен - професійний мисливець за скарбами. У лісах Оммерена він та сотні інших людей шукають золото, діаманти та рубіни, заховані солдатами Вермахту наприкінці Другої Світової війни.

Ян Хенцен, мисливець за скарбами:

Я давно займаюсь пошуком. У цьому регіоні працюю вже років 30, і за цей час знайшов багато чого, наприклад, римські артефакти. Аж раптом я дізнався, що тут імовірно закопаний нацистський скарб. Я думав усю ніч і вирішив, що буду його шукати.

Про заховані скарби Ян Хенцен та інші жителі країни дізналися завдяки мапі, яку опублікував Національний архів Нідерландів. Після Другої Світової її намалював і передав голландцям полонений німецький солдат. Хрестиком відмітивши на мапі місце, де нацисти закопали чотири великі ящики зі скарбами.

Аннет Ваалкенс, співробітниця Національного архіву Нідерландів:

До схованки веде ґрунтова дорога, хрестик стоїть біля третього дерева.

Там, біля третього дерева, нацисти нібито заховали награбоване. Золото, дорогоцінне каміння та прикраси, поцуплені з банку на сході Нідерландів.

Аннет Ваалкенс, співробітниця Національного архіву Нідерландів:

Браслети, годинники, брошки, намиста, срібні та золоті монети, рубіни, діаманти... Дуже, дуже багато всього.

В Національному архіві мапа зберігалася 75 років. Її тримали подалі від очей, допоки не минув максимальний термін засекречення.

І що, за усі ці 75 років ніхто не спробував перевірити слова німецького солдата і знайти схованку? Намагалися, і не раз. За даними Національного архіву одразу після Другої Світової нацистські скарби шукали кілька спеціальних груп. Утім, марно.

Не там шукали - впевнені сучасні мисливці за скарбами.

Ян Хенцен, мисливець за скарбами:

Я думаю, що ось це місце є найбільш імовірним. Колись тут була стара ґрунтова дорога, вона вела до штаб-квартири німецького генерала. Я думаю, що скарб захований у кущах ліворуч від нас.

Ян ван Нойвамеронген, мисливець за скарбами:

Ми з дочкою спроектували мапу 1944-го року на сучасну і дійшли висновку, що червоний хрест, який вказує на скарб, має стояти тут. Це місце, де ми зараз.

За пошуками з цікавістю та … тривогою спостерігають жителі Оммерена.

Клаас Таммс, колишній мер Оммерена:

Я вже бачив тут людей з усіх куточків Нідерландів. Я думаю, що скарб буде важко знайти. А ще я переживаю, що шукачі почнуть бездумно копати. Сподіваюся, що ситуація не вийде з-під контролю.

А ще місцеві радять шукачам бути обережними. Бо мін і гранат часів Другої Світової у лісах Оммерена значно більше, ніж скарбів.