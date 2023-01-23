Військова та фінансова підтримка України, конфіскація російських активів і міжнародний трибунал для всіх, хто розв'язав війну - про це прямо зараз говорять у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС. Попри те, що конференція Рамштайн уже добігла кінця, союзники хочуть спробувати дотиснути Німеччину - щодо постачання танків "Леопард".

Не оминуть увагою і ядерну безпеку. Анна Басова докладніше.

Війна в Україні і як її найшвидше завершити. Про це прямо у ці хвилини у Брюсселі дискутують міністри закордонних справ країн ЄС. Це перше питання на порядку денному.

Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС:

Ми почнемо з війни в Україні. А саме, як нам краще продовжувати військову підтримку Києва, також обговоримо новий транш фінансової допомоги Україні. Звісно, будуть дискусії й останніх рішень щодо військової підтримки після останнього засідання Рамштайну. Зокрема, яких ресурсів і в якій кількості потребують ЗСУ - у цьому нам допоможе український колега Дмитро Кулеба.

І ключове питання - 10-й пакет санкцій проти росії, який ухвалити мають до кінця лютого.

Богдан Ауреску, міністр закордонних справ Румунії:

Я особисто виступатиму за черговий пакет санкцій проти росії. А також наголошую - Румунія підтримує створення міжнародного трибуналу, який судитиме всіх відповідальних за агресію проти України та її населення. Минулого тижня Європарламент ухвалив важливу резолюцію. Бухарест вітає цю ініціативу.

Чи не найбільшу підтримку нам обіцяє Латвія. Від усієї країни глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевічс вимагатиме конфіскації російських активів - на реконструкцію України та відбудову зруйнованих осель. А ще - вкотре намагатиметься натиснути на німецьких колег.

Едгарс Рінкевічюс, міністр закордонних справ Латвії:

Російська агресія триває. І тому дуже важливо надавати Україні потужну військову підтримку. Німеччина - одна з провідних держав у Європі та світі. Але це означає й велику відповідальність. І я вважаю, немає наразі жодних аргументів, які б виправдали відмову Берліна надати Києву танки "Леопард". Це потрібно, щоб відновити мир на цілому континенті, не лише в Україні.

Ще один пункт - ядерна безпека. Про це говорить, зокрема, Фінляндія. Яка, до слова, оголосила про власний військовий пакет допомоги Україні - у 400 мільйонів євро.

Пекка Хаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Разом із Міхаелем Гроссі говоритимемо про безпеку на атомних електростанціях, зокрема, Запорізькій. Ми не можемо вирішити за інші країни, але самі надаємо максимально можливу допомогу.

З-поміж іншого міністри розглянуть виділення додаткових 45 мільйонів євро - для підготовки українських бійців у рамках тренувальної місії ЄС. Щодо пакета військової допомоги - попередньо йдеться про пів мільярда євро. Окрім України, на порядку денному - вірменсько-азербайджанський конфлікт, порушення прав людини в Афганістані та Ірані та палестинсько-ізраїльські взаємини.