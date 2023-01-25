10 прикордонників, які були важко поранені у боях, повернулися із лікування та реабілітації в Іспанії. Захисники України відчули не лише турботу тамтешніх медиків, а й велику повагу та захоплення. Військовослужбовців зустрічала у Львові Вікторія Балицька.

25-річний Микола Олейніков втратив ліве око навесні під час важких боїв на Донеччині.

Микола Олейніков, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Був на нас наступ. І ми його стримували і танк влучив по нашій позиції і осколок попав мені в око.

В іспанській клініці Миколі виготовили протез, там його і встановили.

Микола Олейніков, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Робили мені там три операції, вставили імплант і поверх нього сам протез. Я повністю задоволений, око дуже схоже на моє друге, а так все добре.

Разом із Миколою повернувся в Україну його колега із позивним "Хижак". У березні у Чернігові воїн дістав важке поранення - медикам довелося ампутувати праву ногу.

Позивний "Хижак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Друг погиб, ребята друзья тоже раненые были. Ну как бы в трёх словах, лег снаряд в окоп - и нас осколками побило.

В Іспанії військовослужбовцю встановили протез, потім була реабілітація. Найбільше прикордонника вразило ставлення іспанців - проводжати його прийшов весь шпиталь.

Позивний "Хижак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Пришли все врачи, все медсестры с моего отделения, где я был, попрощаться. С буфета, охрана, все на свете посходились. Даже с рецепшена поприходили.

Микола теж відчув повагу і захоплення медичного персоналу. В Іспанії українських воїнів вважають героями.

Микола Олейніков, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:

Нас було двоє в тому госпіталі, в якому я знаходився, і зразу підійшли, фото, фото! Ми не відказали (сміється).

Цього разу з іспанських медзакладів повернулося 10 прикордонників. Загалом з початку війни туди відправили 65 важкопоранених військовослужбовців - для них усі послуги безкоштовні.

Сергій Ткаченко, заступник керівника Львівського військово-медичного центру прикордонної служби:

Це лікування та реабілітація після травмувань серйозних. Ну, тобто це осколкові поранення, це переломи осколкові, вогнепальні поранення тощо. І лікування посттравматичного синдрому. Як ви сьогодні могли побачити, що це і протезування.

В іспанських клініках ще перебувають одинадцять прикордонників. А ті, для кого лікування вже завершене, нарешті побачать рідних.