10 прикордонників, які були важко поранені у боях, повернулися із лікування та реабілітації в Іспанії [ Редагувати ]
10 прикордонників, які були важко поранені у боях, повернулися із лікування та реабілітації в Іспанії. Захисники України відчули не лише турботу тамтешніх медиків, а й велику повагу та захоплення. Військовослужбовців зустрічала у Львові Вікторія Балицька.
25-річний Микола Олейніков втратив ліве око навесні під час важких боїв на Донеччині.
Микола Олейніков, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Був на нас наступ. І ми його стримували і танк влучив по нашій позиції і осколок попав мені в око.
В іспанській клініці Миколі виготовили протез, там його і встановили.
Микола Олейніков, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Робили мені там три операції, вставили імплант і поверх нього сам протез. Я повністю задоволений, око дуже схоже на моє друге, а так все добре.
Разом із Миколою повернувся в Україну його колега із позивним "Хижак". У березні у Чернігові воїн дістав важке поранення - медикам довелося ампутувати праву ногу.
Позивний "Хижак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Друг погиб, ребята друзья тоже раненые были. Ну как бы в трёх словах, лег снаряд в окоп - и нас осколками побило.
В Іспанії військовослужбовцю встановили протез, потім була реабілітація. Найбільше прикордонника вразило ставлення іспанців - проводжати його прийшов весь шпиталь.
Позивний "Хижак", військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Пришли все врачи, все медсестры с моего отделения, где я был, попрощаться. С буфета, охрана, все на свете посходились. Даже с рецепшена поприходили.
Микола теж відчув повагу і захоплення медичного персоналу. В Іспанії українських воїнів вважають героями.
Микола Олейніков, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Нас було двоє в тому госпіталі, в якому я знаходився, і зразу підійшли, фото, фото! Ми не відказали (сміється).
Цього разу з іспанських медзакладів повернулося 10 прикордонників. Загалом з початку війни туди відправили 65 важкопоранених військовослужбовців - для них усі послуги безкоштовні.
Сергій Ткаченко, заступник керівника Львівського військово-медичного центру прикордонної служби:
Це лікування та реабілітація після травмувань серйозних. Ну, тобто це осколкові поранення, це переломи осколкові, вогнепальні поранення тощо. І лікування посттравматичного синдрому. Як ви сьогодні могли побачити, що це і протезування.
В іспанських клініках ще перебувають одинадцять прикордонників. А ті, для кого лікування вже завершене, нарешті побачать рідних.
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