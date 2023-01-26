"Розстріляли чоловіка чотирма пострілами у спину": у Києві сталося жорстке вбивство (фото) [ Редагувати ]
У Києві ввечері 26 січня сталося жорстве вбивство. Як повідомляють столичні паблики, це трапилося на вулиці Зарічній у Дарницькому районі Києва.
З посиланням на очевидців повідомляється, що невідомий розстріляв чоловіка чотирма пострілами у спину.
Потерпілий загинув на місці, а вбивця втік.
"Невідомий розстріляв чоловіка в спину, було 4 постріли, він загинув на місці. Працює СОГ. Особу вбивці не затримано", повідомляють очевидці.
Офіційної інформації поки немає.
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