Окупанти ведуть штурми та намагаються захопити Вугледар Донецької області. Але безуспішно, заяви противника про "досягнення" є перебільшенням. Про це повідомляє спікер Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Дуже багато місяців підряд Збройні Сили рф, використовуючи мотострілецькі підрозділи та морську піхоту, намагаються досягнути там значного успіху, але наражаються на серйозний відпір від наших Сил оборони та з втратами відступають.

За його словами, лише за цю добу окупанти здійснили 322 обстріли, було близько 58 боєзіткнень. Також вони втратили 109 людей вбитими та 188 пораненими. Крім того, ворог "недорахувався" різної техніки.

Там відбуваються жорстокі бої, ворог справді намагається досягнути проміжного успіху, але завдяки зусиллям наших Сил оборони йому це не вдається і він, м'яко кажучи, перебільшує в Телеграм-каналах свої "досягнення.

Також Череватий пояснив, чому окупанти намагаються захопити Вугледар.