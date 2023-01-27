31-а річниця дипломатичних відносин: як розвивались дружні стосунки України і Канади [ Редагувати ]
І окрім Сполучених Штатів Україна вже багато років має ще одного потужного союзника та партнера за океаном. Канаду. Країна, яка однією з перших визнала незалежність нашої держави. Країна, яка з перших днів війни надає нам масштабну військову допомогу. І більше про це будемо говорити далі. Бо саме сьогодні – 31-а річниця дипломатичних відносин між Україною та Канадою. Як розвивалася наша дружба Анна Басова - розповість.
Середина січня. Міністр оборони Канади Аніта Ананд - у Києві. Аби на власні очі побачити наслідки російської агресії. А потому - на спільній конференції із Олексієм Резніковим анонсує пакет військової допомоги.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Великий пакет армованих автомобілів "Сенатор", двісті одиниць, які дадуть можливість, ще раз кажу, захищати наших воїнів, які зможуть рухатися в контрнаступ, звільняючи тимчасово окуповані території.
Рівно за день до річниці українсько-канадської дружби Оттава звільнила чотирьох "хижаків".
Аніта Ананд, міністр оборони Канади:
Найближчими тижнями Канада поставить Україні 4 бойові танки "Леопард". У поєднанні з внесками союзників це допоможе ЗСУ, які відчайдушно боронять свободу й суверенітет нації.
І це ще не все! Канада - у постійній координації з союзниками. Тож найближчим часом може зрости і кількість танків, і обсяги іншої допомоги.
Аніта Ананд, міністр оборони Канади:
У наших планах, щоб інструктори Збройних сил Канади навчили українських солдатів керувати наданою технікою. Наші спеціалісти допоможуть здобути потрібні навички.
Канада - один із наших найбільших союзників не лише в цій війні. Вона першою з країн визнала незалежність України 2-го грудня 1991-го.
За 31 рік обидві країни значно посилили дипломатичну присутність. Україна має свою амбасаду в Оттаві та два генконсульства - у Торонто й Едмонтоні. До слова, перше приміщення для посольства України придбав меценат українського походження - Ераста Гуцуляка.
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:
Цей прапор було спущено 13-го лютого. І ми дуже раді здійняти його знову над посольством Канади. Національний стяг, що знову майорить над Києвом - це символ солідарності, яку виказують українцям усі канадці.
Ми будемо з українцями стільки, скільки знадобиться. А як міністр фінансів, додам - повноцінна перемога України цього року стане потужним поштовхом для нової стадії розвитку глобальної економіки.
Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:
Я радий оголосити: ми розширимо канадські навчання у Великій Британії до кінця 2023-го року.
Бо допомога України залишається у політичному фокусі Канади.
по темі
Росіяни перебільшують свої успіхи поблизу Вугледара на Донбасі, - повідомляє британська розвідка. За її даними, російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що їхній наступ набирає обертів.
Вони евакуювалися з Костянтинівки у серпні, коли фронт активно почав наближатися до міста, а ракетні обстріли почастішали. Покинути тварин напризволяще люди не змогли, ба навіть дорогою, коли виїжджали, підбирали покинутих хвостатих.
Зараз він боронить рідну землю на фронті, а все, що бачить довкола - фіксує на фото. На кадрах - руїни міст і сіл, бойові побратими, війна. Навіть інтерв'ю з героєм колеги писали під канонаду ворожих обстрілів.
Правду про війну в Україні поширюють не лише російськими пабліками, а й по усьому світу.
Найбільш постраждалі будинки на Салтівці - в районі, по якому гатили з перших днів повномасштабного вторгнення, почали відбудовувати. Та перед тим, як сюди зайдуть будівельники, аварійні конструкції та небезпечні плити демонтують рятувальники-верхолази.