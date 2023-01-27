Від початку російської агресії Канада запровадила близько півтисячі персональних обмежень проти відповідальних за війну.

І окрім Сполучених Штатів Україна вже багато років має ще одного потужного союзника та партнера за океаном. Канаду. Країна, яка однією з перших визнала незалежність нашої держави. Країна, яка з перших днів війни надає нам масштабну військову допомогу. І більше про це будемо говорити далі. Бо саме сьогодні – 31-а річниця дипломатичних відносин між Україною та Канадою. Як розвивалася наша дружба Анна Басова - розповість.

Середина січня. Міністр оборони Канади Аніта Ананд - у Києві. Аби на власні очі побачити наслідки російської агресії. А потому - на спільній конференції із Олексієм Резніковим анонсує пакет військової допомоги.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Великий пакет армованих автомобілів "Сенатор", двісті одиниць, які дадуть можливість, ще раз кажу, захищати наших воїнів, які зможуть рухатися в контрнаступ, звільняючи тимчасово окуповані території.

Рівно за день до річниці українсько-канадської дружби Оттава звільнила чотирьох "хижаків".

Аніта Ананд, міністр оборони Канади:

Найближчими тижнями Канада поставить Україні 4 бойові танки "Леопард". У поєднанні з внесками союзників це допоможе ЗСУ, які відчайдушно боронять свободу й суверенітет нації.

І це ще не все! Канада - у постійній координації з союзниками. Тож найближчим часом може зрости і кількість танків, і обсяги іншої допомоги.

Аніта Ананд, міністр оборони Канади:

У наших планах, щоб інструктори Збройних сил Канади навчили українських солдатів керувати наданою технікою. Наші спеціалісти допоможуть здобути потрібні навички.

Канада - один із наших найбільших союзників не лише в цій війні. Вона першою з країн визнала незалежність України 2-го грудня 1991-го.

Саме сюди після виходу з СРСР прилітав Леонід Кравчук. Першим закордонним візитом стала поїздка до Канади й наступного президента - Леоніда Кучми.

За 31 рік обидві країни значно посилили дипломатичну присутність. Україна має свою амбасаду в Оттаві та два генконсульства - у Торонто й Едмонтоні. До слова, перше приміщення для посольства України придбав меценат українського походження - Ераста Гуцуляка.

А ось Канада, окрім посольства у Києві має ще й генеральне консульство у Львові. До слова, канадійці одними з перших повернулися до української столиці після початку повномасштабного вторгнення. У травні.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Цей прапор було спущено 13-го лютого. І ми дуже раді здійняти його знову над посольством Канади. Національний стяг, що знову майорить над Києвом - це символ солідарності, яку виказують українцям усі канадці.

А ще в Канаді - одна з найбільших наших діаспор. За даними одного з останніх переписів, українське походження визнають майже півтора мільйона громадян. Серед них - і чинна міністр фінансів, а в минулому - очільниця канадського МЗС - Христя Фріланд.

Христя Фріланд, міністр фінансів Канади :

Ми будемо з українцями стільки, скільки знадобиться. А як міністр фінансів, додам - повноцінна перемога України цього року стане потужним поштовхом для нової стадії розвитку глобальної економіки.

Саме великою діаспорою пояснюють проукраїнську позицію Канади. Тамтешній парламент визнав Голодомор - геноцидом ще 2008-го.

Від початку російської агресії Канада запровадила близько півтисячі персональних обмежень проти відповідальних за війну. Її санкційний список - один із найдовших у світі.

Та одна з найбільших допомог Канади - це навчання українських військових. У рамках місії UNIFIER, що триває з 2015-го року, вишкіл пройшли понад 33 тисячі армійців.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Я радий оголосити: ми розширимо канадські навчання у Великій Британії до кінця 2023-го року.

Бо допомога України залишається у політичному фокусі Канади.