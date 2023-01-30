Мобілізація в Україні не припинялася на жодний день. При цьому вона проходить спокійно та виважено.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефір телемарафону.

"Достатня кількість людей, які потрібні ЗСУ, набирається. Я можу сказати, що біля військкоматів стоять черги… Люди стоять, щоб перевірити свої дані, при необхідності проводять певні процедури, нічого тут такого немає", - заявив він.

Данілов повідомив, що останнім часом росія запускає через месенджери відео, яке не має жодного стосунку до мобілізації.

"Одна з ситуацій була, про яку нам доповідав зараз в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин… тому поруч були автоматчики. Якщо я не помиляюсь, це було вбивство. Російська пропаганда все перекрутила нібито у нас в такий спосіб забирають наших військовозобов'язаних", - розповів він.

Секретар РНБО додав, що рівень ІПСО зростатиме у геометричній прогресії.

"Дуже уважно треба ставитись до всієї інформації в месенджерах", - наголосив він.