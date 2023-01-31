Британський портал для дорослих OnlyFans перестав відкриватися у користувачів з росії. При спробі зайти на сайт росіяни отримують повідомлення про обмеження доступу.

Згідно з даними сервісів відстеження доступностей сайтів, вхід недоступний лише для користувачів, які знаходяться у росії, а при спробі підключитися через російські IP-адреси показує помилку "403 Forbidden" (доступ заборонено). Водночас дивитися "полуничку" можна через VPN.

Офіційно компанія не повідомляла про закриття сайту для росіян, але з лютого минулого року - після початку російського вторгнення - відключила виплати моделям з росії та Білорусі.

Сервіс Onlyfans популярний в індустрії розваг для дорослих, моделі можуть продавати через нього свої фото та відеоконтент.