Міністерство торгівлі США включило сім організацій з Ірану до свого "чорного списку" за сприяння Збройним силам росії та її військово-промисловому комплексу.

Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

До списку було включено, зокрема, кілька підприємств авіаційної промисловості, а також ВПС Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

"Ці сім організацій, як було встановлено урядом США, діяли проти інтересів національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів, сприяючи Збройним силам росії та її військово-промисловому комплексу", - наголошується у тексті документа.

Потрапляння до чорного списку означає запровадження щодо цих організацій заходів експортного контролю.