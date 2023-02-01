"Накачували дівчат наркотиками і знімали відео": у хлопців з Івано-Франківська проводять обшук [ Редагувати ]
У середу, 1 лютого, у хлопців з Івано-Франківська, які накачували дівчат із Києва наркотиками, проводять обшук.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
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