День бабака: яку весну прогнозує "віщун" Тимко [ Редагувати ]
Бабак Тимко навіщував весну в Україні вже за шість тижнів.
За прогнозом харківського гризуна, весна у цьому році настане у середині березня і тоді вже слід очікувати на потепління.
Віщуна запитали, якого врожаю очікувати цього річ, розклавши перед ним різноманітні овочі, і Тимко обрав буряки.
Бабака дістають із будиночка кожного року і "питають", коли чекати на весну. Але синоптики попереджають, що він не має жодного відношення до серйозних наукових прогнозів.
по темі
Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня заявила, що холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання
Синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року
У неділю, 29 січня, в Україні місцями очікуються невеликі опади
Сьогодні, 28 січня, в Україні буде хмарна та морозна погода. Місцями очікуються опади, а також сильні пориви вітру
В Україні через похолодання збільшується споживання електроенергії