Бабак Тимко навіщував весну в Україні вже за шість тижнів.

За прогнозом харківського гризуна, весна у цьому році настане у середині березня і тоді вже слід очікувати на потепління.

Віщуна запитали, якого врожаю очікувати цього річ, розклавши перед ним різноманітні овочі, і Тимко обрав буряки.

Бабака дістають із будиночка кожного року і "питають", коли чекати на весну. Але синоптики попереджають, що він не має жодного відношення до серйозних наукових прогнозів.