Пропаганда. Зрештою це саме те, заради чого росія і хоче повернутися на велику спортивну арену. І це те, що кремль просуває і на інших публічних майданчиках. Зокрема, і на закордонних медіа! Ви думаєте, активно плодять фейки та брехню лише скабєєви та соловйови на федеральних каналах? Ні! Є чимало їхніх аналогів. Про пропагандистську російську машину, яка говорить різними мовами, але просуває одні наративи - Каріна Вакарєва розкаже.

Успішна боротьба з російською пропагандою стала одним із досягнень українців у війні з недоімперією. Багаторічні старання та мільярди доларів не допомогли путіну нав'язати світу вигідні кремлю наративи. На початку повномасштабної війни перші шпальти світових ЗМІ наповнилися правдивими історіями про Україну. А президент Зеленський став лідером цивілізованого світу.

Утім, кремлівська жага до брехні нікуди не зникла. Їх пропаганда вже оговталася після нокауту й готова далі плодити контент, повний фейків. І мова зараз піде не про соловйова, скабеєву чи симоньян - ретрансляторів "русского міра" вистачає і на Заході. Тільки послухайте, що звучить в ефірі популярного італійського телеканалу:

Ті, кому ми постачаємо зброю, це ж ті самі люди, які вчинили одеську різанину у 2014-му. Це ті, хто їздив на Донбас і вчиняв там злочини. А ЄС не помічав цього 8 років.

Якщо запитати нашого наступного героя – "де він був вісім років!?" Отримаємо відповідь - сіяв проросійські наративи на іспанських телеполях.

Це війна інтересів, де Штати працюють над тим, щоб знищити росію і тримати Європу біля своїх ніг. Це війна інтересів, де росія працює над тим, щоб зупинити розширення НАТО.

Як бачите, росія веде війну з Україною не лише під Бахмутом, Херсоном чи Гуляйполем. А й по всій Європі, сіючи сумніви в головах людей. У світі сотні журналістів, військових, політиків та науковців працюють на користь путінського режиму. Ось, французький медійник Ерік Земмур переконує - росія ні на кого не нападала за всю історію. А депутатка Європарламенту, італійка Франческа Доната наполягає - з ерефії потрібно зняти санкції. Американський науковець Дуг Бендоу запевняє - США та Європа спровокували путіна. Але найбільше здивувала німецька активістка Хельга Цепп-Ларуш - за її словами, у росії, виявляється, є свобода слова!

Максим Джигун, політолог:

В Польщі використовується інший наратив про те, що Польща вкладає величезні суми грошей на стіл української держави, яка тягне на собі ярмо українців, і яка могла бути набагато успішнішою, якби не витрачала ці гроші на Україну і займалася б своїм економічним розвитком. Хоча справді Польща допомагає нам, але допомагає непросто, аби тягнути нас, а для того, щоб захистити в тому числі і себе.

Кремлівські наративи для кожної європейської країни - свої.

Максим Джигун, політолог:

І там наратив протягується про те, що, якщо буде продовжуватися війна, то от замерзне Австрія, замерзнуть інші держави, потрібно щось думати, потрібно закінчувати цю війну. І, очевидно, що на умовах Росії.

І якщо деколи розпізнати пропаганду буває важко. То обурення від годинного виступу Лаврова по італійському телебаченню не зміг стримати навіть екс-прем'єр Маріо Драгі.

Маріо Драгі, колишній Голова Ради міністрів Італії:

Ми говоримо про Італію, де існує свобода слова. А міністр Лавров належить до країни, де цієї свободи слова нема. Вільно там виражає думки тільки уряд. Ваш канал транслював їх наративи. Ви назвали це інтерв'ю. Хоча насправді - це була пропаганда. Звідси питання - ви показали людину, яка виступала одна, без опонентів протягом тривалого часу. Це непрофесійно і викликає підозру.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Я себе даже не могу представить какой-то 13-й год - Лавров выступает на итальянском телевидении и после этого летят упрёки - как это так, вы дали Лаврову без оппонентов, без вопросов, возможность выступить!? И это говорит о том, что Россия теряет, уже давно потеряла геополитический вес, влияние.

Соловйов теж засвітився на європейських телеканалах. Його, щоправда, представили не як головного пропагандиста рф, не як людину, яка погрожує світові ядерною зброєю, а як власника заарештованих маєтків на озері Комо. Чому так, запитаєте ви!?

Ігор Рейтерович, політичний консультант:

Відповідь дуже проста - тому що війна не на їх території. Розумієте? Якби війна була на їх території або на території Європейського союзу, або на території країни, яка є членом НАТО то, повірте, в них інформаційна політика змінилося би за 4 хвилини, за 2 хвилини.

А чи можуть українці допомогти викорінити російську пропаганду з європейського простору? Звісно, що так - тиснути на міжнародні медіа та політиків, домагатися блокування пропагандистів у соцмережах та пояснювати на всіх можливих майданчиках про токсичність та брехливість недоросійської імперії. Україна це і робить, тож Захід на нашому боці -

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Это ещё до "Хаймарсов" можно было говорить: "давайте вот, Германия, каски поставим и всё - больше ничего не делаем". А сейчас уже всё. Принято решение уничтожать российскую армию и дать Украине тяжелое оружие.

І в кремлівської пропаганди залишається все менше лазівок.

Ігор Рейтерович, політичний консультант: