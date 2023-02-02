Завдяки турботі людей всі сім місяців окупації тварини мали не тільки їжу і захист, а ще й навіть смаколики.

Його головний щорічний наратив - весна обовʼязково настане! Цьогоріч - через 6 тижнів. Сьогодні, у День бабака, такий прогноз виголосив пухнастий синоптик Тимко на Харківщині. Про традицію, яку не змінила навіть війна - далі.

На університетській біостанції велелюдно. Бо ж нині - День бабака! Саме 2-го лютого уже 19 років поспіль тут будять синоптика Тимка. І цій традиції навіть війна не стала на заваді.

Світлана Валежна, відвідувачка біостанції:

Традиції повинні.. Ну, соблюдати ми повинні традиції.

Олена Гарагата, працівниця біостанції:

Тому шо війна війною, а, як кажуть, обід по росписанію. Хаха. Так шо треба все одно, як кажуть, триматися разом. Підтримувати одне одного. І миру всім, і злагоди. І дай бог, щоб наші захисники України трималися ми за них, із нашим бабаком, з нашою базою ми підтримуєм усіх.

Хоча що таке війна навіть Тимко відчув. 24 лютого 2022-го - опинилися в окупації на біостанції в Великобурлуцькому районі. Аби врятувати його й інших тварин - троє працівникі університету навіть виїжджати відмовилися. Думали лише, чи вистачить усім їжі.

Володимир Ронкін, співробітник біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна:

Мы начали резко считать, сколько же у нас комбикорма, ну мы так прикинули, что по хорошему на 1,5 года, а по плохому, на 2 года растянем.

Завдяки турботі людей всі сім місяців окупації тварини мали не тільки їжу і захист, а ще й навіть смаколики.

Володимир Ронкін, співробітник біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна:

Была акція. И я купил целую сумку этого печенья, поэтому у них все время было. Я прихожу, они стоят и ждут, пока им дашь по печенью.

Останнім часом Тимко спав. Щоправда, погано. Через постійні вибухи.

Я недавно спускался в погреб, где они сейчас зимуют, и в это время был или обстрел или наоборот. И довольно далеко от нас, но в погребе это ощущалось как землетрясение. Я не думаю, что это способствует их спячке. И я с ужасом думаю, что происходит в природе, где проходит фронт сейчас.

Втім, на віщування Тимко приїхав у гарному гуморі. Ось його дістають із будиночка. Бабак традиційно щось шепоче на вухо своїм хранителям…

Тимко сказав, що весна наступить обов'язково. Але не раніше, чим за 6 тижнів. За 6 тижнів нас жде весна.

І - обов 'язковий другий прогноз. Його Тимко дає вже 11-й рік поспіль. Цього разу віщуна запитали - що треба їсти, щоби бути сильним і дочекатися перемоги. На вибір поставили моркву, буряк, хліб, капусту і картоплю.

Такий, з характером, я так розумію, тебе б на ворога, ти б їх з'їв. Стовідсотково!

Скоро Тимка хочуть познайомити із нареченою. Її знайшли на Полтавщині. Тож вже цього року сподіваються на потомство.