Весна прийде через 6 тижнів: бабак "виголосив" прогноз [ Редагувати ]
Його головний щорічний наратив - весна обовʼязково настане! Цьогоріч - через 6 тижнів. Сьогодні, у День бабака, такий прогноз виголосив пухнастий синоптик Тимко на Харківщині. Про традицію, яку не змінила навіть війна - далі.
На університетській біостанції велелюдно. Бо ж нині - День бабака! Саме 2-го лютого уже 19 років поспіль тут будять синоптика Тимка. І цій традиції навіть війна не стала на заваді.
Світлана Валежна, відвідувачка біостанції:
Традиції повинні.. Ну, соблюдати ми повинні традиції.
Олена Гарагата, працівниця біостанції:
Тому шо війна війною, а, як кажуть, обід по росписанію. Хаха. Так шо треба все одно, як кажуть, триматися разом. Підтримувати одне одного. І миру всім, і злагоди. І дай бог, щоб наші захисники України трималися ми за них, із нашим бабаком, з нашою базою ми підтримуєм усіх.
Хоча що таке війна навіть Тимко відчув. 24 лютого 2022-го - опинилися в окупації на біостанції в Великобурлуцькому районі. Аби врятувати його й інших тварин - троє працівникі університету навіть виїжджати відмовилися. Думали лише, чи вистачить усім їжі.
Володимир Ронкін, співробітник біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна:
Мы начали резко считать, сколько же у нас комбикорма, ну мы так прикинули, что по хорошему на 1,5 года, а по плохому, на 2 года растянем.
Завдяки турботі людей всі сім місяців окупації тварини мали не тільки їжу і захист, а ще й навіть смаколики.
Володимир Ронкін, співробітник біологічного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна:
Была акція. И я купил целую сумку этого печенья, поэтому у них все время было. Я прихожу, они стоят и ждут, пока им дашь по печенью.
Останнім часом Тимко спав. Щоправда, погано. Через постійні вибухи.
Я недавно спускался в погреб, где они сейчас зимуют, и в это время был или обстрел или наоборот. И довольно далеко от нас, но в погребе это ощущалось как землетрясение. Я не думаю, что это способствует их спячке. И я с ужасом думаю, что происходит в природе, где проходит фронт сейчас.
Втім, на віщування Тимко приїхав у гарному гуморі. Ось його дістають із будиночка. Бабак традиційно щось шепоче на вухо своїм хранителям…
Тимко сказав, що весна наступить обов'язково. Але не раніше, чим за 6 тижнів. За 6 тижнів нас жде весна.
І - обов 'язковий другий прогноз. Його Тимко дає вже 11-й рік поспіль. Цього разу віщуна запитали - що треба їсти, щоби бути сильним і дочекатися перемоги. На вибір поставили моркву, буряк, хліб, капусту і картоплю.
Такий, з характером, я так розумію, тебе б на ворога, ти б їх з'їв. Стовідсотково!
Скоро Тимка хочуть познайомити із нареченою. Її знайшли на Полтавщині. Тож вже цього року сподіваються на потомство.
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