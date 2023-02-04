Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у разі перемоги росії у війні, кремль продовжить звичну для нього справу - інвестувати в тероризм, вбивати й втручатися у справи інших країн. Про це повідомляється у Twitter.

росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Вона робитиме це ще сміливіше. Вона буде втручатися у вибори, вбивати політичних конкурентів. Спалахи сепаратизму стануть правилом. Ви хочете жити в такому світі? Адже саме в цьому полягає суть "русского мира.