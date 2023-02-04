Як росіяни готуються до нової ракетної атаки: Гуменюк дала відповідь [ Редагувати ]
Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупаційні війська готуються до нової можливої масованої ракетної атаки. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Наразі ворог веде активну розвідку авіацією та БПЛА.
Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область.
Вона нагадала, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі немає, оскільки море штормить.
Корабельне угруповування ворога хоч і складається з 9 кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає, вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години.
Також вона акцентувала, що окупанти тяжіють до певних дат і лютий місяць для них специфічний місяць (саме в лютому почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну).
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