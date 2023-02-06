Їх називають тиловиками, проте воєнні ремонтники далеко не завжди працюють у тилу.

Їх порівнюють із фронтовими медиками, адже від якості їхньої роботи теж залежить життя солдат. Фахівці ремонтних рот повертають у стрій техніку, що вийшла з ладу на фронті. Нерідко - працюють на позиціях, просто під ворожими обстрілами. І саме про те, як відбувається ремонт у польових умовах, - наш сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Діяти швидко і злагоджено. Головне правило будь-якого бою. Навіть коли виходить з ладу техніка, не можна гаяти ні хвилини.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення України:

Ремрота для озброєння, як медики для особового складу. Врятувавши одну одиницю техніки, можна зберегти життя багатьох наших воїнів та зробити з поганих росіян в хороших.

Їх називають тиловиками, проте воєнні ремонтники далеко не завжди працюють у тилу. Адже їхня допомога може знадобитися просто тут і зараз - за будь-якої погоди, будь-якої інтенсивності бою.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це один із ключових підрозділів в військах, тому що техніка в нас застаріла і вона дуже часто виходить з ладу. Ось ви самі бачите - позаду мене стоїть техніка. Виходить вона з ладу, потрібно її ремонтувати. По мірі можливості надаємо допомогу в ремонті, по мірі запчастин надаємо також допомогу в ремонті.

Якщо поломка не важка, відремонтувати бойову машину можна просто на місці. Коли броня отримує більш потужні пошкодження, треба везти техніку в тил.

Позивний "Коливан", військовослужбовець Збройних сил України:

Десь двигун підпалили, десь підбили, якщо не можна його на ходу відремонтувати, то це вже складне, тягнеться на місце ремонту. А таке, якщо патрубки, води долити, масло поміняти, фільтра замінити, то ми все робимо по мірі можливостей десь в дорозі. Щоб нас не спалили, ховаємось десь в лісосмугах і так ремонтуємо.

Також - як і кожна інша машина - броньована техніка потребує регулярного догляду, який важко проводити, коли обстріли майже не припиняються.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Поки стріляє, чистити не буду. Але треба змащувати, ремонтувати, бо нагар накопичується і клинить у непотрібний момент, коли не очікуєш.

Ярослав вже й не порахує, скільки машин відремонтував. Втім добре розуміє: кожна відновлена машина - це чиєсь врятоване життя.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Поки вона працює, зберігається життя людей. Якщо вона вийшла з ладу, гинуть люди, наші побратими, хлопці гинуть.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

14-15 роки я був у бойовому підрозділі і я знаю як ось ця річ там потрібна. Через це я своїх людей так само змушую думати, що тут нам добре, а там хлопцям ця техніка дуже важлива якнайшвидше.

Військові ремонтники як ніхто знають ціну часу. А тому кожну машину намагаються врятувати якнайшвидше і якнайякісніше.