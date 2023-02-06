Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д про звільнення від ПДВ та мита на ввезення безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, за зверненнями волонтерських організацій, до списку необхідних для армії товарів додали рації. Законопроєкт підтримали 331 та 326 нардепів відповідно.

Також є можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями.

За документами, тимчасово (на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року) звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічого бачення.

При цьому пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.

Нагадаємо, що в Україні створюють "Армію дронів".