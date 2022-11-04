У Рівному на дитячому майданчику кинули гранату: є поранені, серед них дитина (фото) [ Редагувати ]
У Рівному 4 листопада чоловік кинув гранату на дитячому майданчику. Внаслідок вибуху поранені четверо людей, у тому числі дитина, повідомила обласна поліція.
Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло у поліцію близько 21:00.
Правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок, кинув гранату. ️
На місці події поліцейські затримали двох людей, які можуть бути причетні до інциденту. З ними спілкуються правоохоронці.
На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Нагадаємо, у Львові на початку вересня неадекватний наркоман закидав поліцейських гранатами.
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