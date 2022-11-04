У Рівному 4 листопада чоловік кинув гранату на дитячому майданчику. Внаслідок вибуху поранені четверо людей, у тому числі дитина, повідомила обласна поліція.

Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло у поліцію близько 21:00.

Правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок, кинув гранату. ️

На місці події поліцейські затримали двох людей, які можуть бути причетні до інциденту. З ними спілкуються правоохоронці.

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові на початку вересня неадекватний наркоман закидав поліцейських гранатами.