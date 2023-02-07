В Україні можуть відбутись сильні землетруси: де відчують коливання [ Редагувати ]
В Україні можуть відбутись сильні землетруси. Найбільше його відчує Київ та Крим. Про це повідомляє сейсмолог Олександр Кендзер.
Ці землетруси з джерелами в зоні Вранча, яка на території Румунії. Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять і викликають коливання й у Києві.
Він також зазначив, що сильні землетруси можливі в Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема, на південному узбережжі.
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