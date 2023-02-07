У вівторок, 7 лютого, уряд України припинив дію двох угод з російською федерацією та Білоруссю у сфері авіаційного пошуку.

Про це повідомляє в Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування.

Вона була підписана 01.03.2017 у м. Мінську.

Також було припинено дію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування. Цей документ був підписаний 12.07.2012 у м. Ялті.