Станом на вечір 7 лютого відомо, що через землетрус у Туреччині загинуло 3 703 особи. При цьому поранення дістали десятки тисяч людей.

Як повідомляє Gazete Duvar, такі дані наводить Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD).

"3703 особи загинули та 22 286 осіб отримали поранення внаслідок землетрусів у центрі Кахраманмараша станом на 18:00", - сказано в повідомленні.

При цьому кількість жертв стихійного лиха продовжує зростати.