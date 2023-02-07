Число жертв землетрусу в Туреччині перевищило 3700 [ Редагувати ]
Станом на вечір 7 лютого відомо, що через землетрус у Туреччині загинуло 3 703 особи. При цьому поранення дістали десятки тисяч людей.
Як повідомляє Gazete Duvar, такі дані наводить Управління з боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD).
"3703 особи загинули та 22 286 осіб отримали поранення внаслідок землетрусів у центрі Кахраманмараша станом на 18:00", - сказано в повідомленні.
При цьому кількість жертв стихійного лиха продовжує зростати.
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